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Не пропустите акцию с халявными бонусами для игроков Варфейс. Можно каждый день заходить на страницу акции, при помощи монетки стирайте защитный слой со специального поля на карточке — и забирайте халявный приз!
Чтобы принять участие — необходимо авторизоваться на странице акции. После чего вы сможете стереть защитный слой со специального поля на карточке и забрать подарок. В акции можно участвовать один раз в сутки до тех пор, пока она активна.
Акция может завершиться в любой момент.
Награда определяется случайно. Полный список наград доступен на странице акции. В числе призов:
Зарегистрируй аккаунт на промостранице и зайди в игру — чтобы получить набор брони «Авангард» и оружия «Отступник» на 15 дней:
• Комплект брони «Авангард»
• M4A1 Custom «Отступник»
• Hunt Group MH12 «Отступник»
• ПП-19-01 «Витязь» «Отступник»
• ВССК «Выхлоп» «Отступник»
• Ruger Mk IV Lite «Отступник»
• Black Hawk «Отступник
При достижение 11 уровня зайдите на промостраницу и заберите НАВСЕГДА комплект призрак.
При достижение 30 уровня Вы получите комплект моделей сроком на 90 дней (Состав: HArms CQR, Uzkon UNG-12, LWRC SMG-45, H&K G28, CZ 75 Czechmate Parrot).
Авторизуйся на промостранице и в игре — получи набор брони «Авангард» и оружия «Отступник» на 15 дней:
• Комплект брони «Авангард»
• АК-15 Custom «Отступник»
• Benelli M4 Custom «Отступник»
• АМБ-17 «Отступник»
• CheyTac M200 «Special Отступник»
• S&W M&P R8 «Отступник»
• Клинок «Кунай» «Отступник»
Начни играть с бонусами! Реклама. ООО «АСТРУМ». ИНН 7714480355 ERID: 2VtzqwHGHQ3
Открыв золотой кейс на странице акции, как новички, так и ветераны Warface (не заходившие в игру более 30 дней) смогут обнаружить полный комплект снаряжения «Графит» и оружие из серии «Дозор» — IWI Galil ACE 23, Benelli Super Black Eagle 3, SIG 552 Commando, Benelli MR1, H&K P30 и Керамбит.
Регистрируй аккаунт по ссылке и получи доступ к халявной броне и оружию прямо сейчас!
* Новичкам подарки приходят сразу в игру, а ветеранам в инвентарь — в разделе сервисы (в игре или в личном кабинете, на сайте).
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Страница с подарками для новичков и ветеранов Warface обновилась и теперь предлагает еще более крутые бонусы. Забирайте халяву Warface, чтобы быстро прокачать аккаунт.
Новичкам достаточно зарегистрировать аккаунт на промостранице, чтобы получить в подарок целый комплект брони «Шторм» и оружие на 15 дней. А ветеранам, которые не играли больше месяца, нужно просто авторизоваться на странице забрать подарки и зайти в игру, чтобы получить «халяву». Не упустите возможность окунуться в захватывающий мир Warface и получить крутые бонусы!
КОМПЛЕКТ НОВИЧКА:
Зарегистрируй аккаунт на промостранице и зайди в игру — чтобы получить набор брони «Авангард» и оружия «Нейтрон» на 15 дней:
• Комплект брони «Авангард»
• K&M Arms M17 «Нейтрон»
• V3 TAC-13 «Нейтрон»
• KH9-EX «Нейтрон»
КОМПЛЕКТ ВЕТЕРАНА:
Авторизуйся на промостранице и в игре — получи набор брони «Авангард« и оружия «Элита» на 15 дней:
• Комплект брони «Авангард»
• IWI Galil ACE Gen II Rifle «Элита»
• SIX12 AUTO-SD «Элита»
• SAR 109T Specs «Элита»
• AWP «Элита»
Начни играть с бонусами! Реклама. ООО «АСТРУМ». ИНН 7714480355 ERID: 2VtzqwHGHQ3
Дождались! Теперь внешность персонажа и оружие можно получить бесплатно каждому игроку. Долгожданное Хеллоуинское событие «Нулевой пациент» в Warface уже началось и запущена промостраница «Зловещая охота»! А если вы новый игрок, то можете сорвать двойной куш: зарегистрируйте аккаунт на одной из других актуальных промо-страниц, затем посетите промо-страницу «Зловещая охота» и заберите еще халяву на свой аккаунт.
Подарок можно выбрать для одного из четырех классов. В качестве подарка вы получаете внешность персонажа “Абсолют” и оружие из серии “Культист” для соответствующего класса сроком на 30 дней. Но сыграв 10 матчей в командном бою — эти же подарки вы получаете навсегда!
Забираем халяву у Агента «Ворон»
https://ru.warface.com/seasons/eternalsaga
Вводите коды и забирайте награды:
1. Код первого задания: RAVEN
2. Сыграй 3 матча в режиме «Командный бой».
3. Подпишись на Telegram-канал Warface
t.me/warface_official
Нажми на кнопку «Получить код» [в закреплённом посте] и забери подарок.
Забираем халяву у Агента «Вепрь»
https://ru.warface.com/seasons/eternalsaga
Вводите коды и забирайте награды:
1. Код первого задания: BOAR.
2. Выиграй 3 матча в режиме «Подрыв».
3. Поставь лайк на видео об агенте в официальной группе Warface «ВКонтакте».
Начни играть с бонусами! Реклама. ООО «АСТРУМ». ИНН 7714480355 ERID: 2VtzqwHGHQ3