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Не пропустите акцию с халявными бонусами для игроков Варфейс. Можно каждый день заходить на страницу акции, при помощи монетки стирайте защитный слой со специального поля на карточке — и забирайте халявный приз!

Чтобы принять участие — необходимо авторизоваться на странице акции. После чего вы сможете стереть защитный слой со специального поля на карточке и забрать подарок. В акции можно участвовать один раз в сутки до тех пор, пока она активна.

Акция может завершиться в любой момент.

Награда определяется случайно. Полный список наград доступен на странице акции. В числе призов:

скидки на покупку игровой валюты;

бонусы при покупке игровой валюты;

временные пушки, среди которых — АМ-17, Howa Type 89 Custom, MAG-7 Special «Алгоритм» и многое другое.

Подарки при регистрации и авторизации

Для новичков :

Зарегистрируй аккаунт на промостранице и зайди в игру — чтобы получить набор брони «Авангард» и оружия «Отступник» на 15 дней:

• Комплект брони «Авангард»

• M4A1 Custom «Отступник»

• Hunt Group MH12 «Отступник»

• ПП-19-01 «Витязь» «Отступник»

• ВССК «Выхлоп» «Отступник»

• Ruger Mk IV Lite «Отступник»

• Black Hawk «Отступник

При достижение 11 уровня зайдите на промостраницу и заберите НАВСЕГДА комплект призрак.

При достижение 30 уровня Вы получите комплект моделей сроком на 90 дней (Состав: HArms CQR, Uzkon UNG-12, LWRC SMG-45, H&K G28, CZ 75 Czechmate Parrot).

Для ветеранов : кто не заходил в игру более 30 дней

Авторизуйся на промостранице и в игре — получи набор брони «Авангард» и оружия «Отступник» на 15 дней:

• Комплект брони «Авангард»

• АК-15 Custom «Отступник»

• Benelli M4 Custom «Отступник»

• АМБ-17 «Отступник»

• CheyTac M200 «Special Отступник»

• S&W M&P R8 «Отступник»

• Клинок «Кунай» «Отступник»